Con el paso de los años, la piel sufre cambios de textura, firmeza y luminosidad que también modifican la forma en que se adhieren los productos cosméticos. Por ello, los profesionales de belleza recomiendan técnicas usando sombras, cremas y tonos neutros para rejuvenecer el rostro al instante. Mientras que este corte de cabello hace lo mismo después de los 40.

Los expertos dicen que no es necesario utilizar demasiados productos: una buena preparación, un corrector bien distribuido y algunos puntos de luz pueden cambiar la apariencia de la expresión. Con este look puedes optar por estas 8 ideas de uñas navideñas en color dorado para diciembre de 2026.

Cómo rejuvenecer el rostro al instante usando sombras cremas y tonos neutros, según expertos en maquillaje Cómo rejuvenecer el rostro al instante usando sombras cremas y tonos neutros, según expertos en maquillaje

Glamour México explicó que las bases densas pueden acentuar las líneas de expresión y recomendó utilizar coberturas ligeras, rubor cremoso e iluminadores en zonas estratégicas.

Trucos para conseguir piel luminosa

El primer paso consiste en preparar la superficie antes de aplicar cualquier producto de color. Glamour México recomienda utilizar sueros con ácido hialurónico, péptidos o antioxidantes, seguidos de un hidratante ligero. Estos ingredientes forman parte de las fórmulas cosméticas que buscan mejorar la hidratación y aportar una apariencia más uniforme.

Después de la hidratación, una prebase iluminadora puede ayudar a conseguir una superficie más uniforme. Se recomienda esperar a que los productos de cuidado personal se absorban antes de distribuir la base, pues una capa delgada de prebase ayuda a disimular visualmente los poros y prolongar la duración del acabado.

Para unificar la superficie, es preferible elegir una base líquida de cobertura ligera o modulable. En el caso del corrector, es mejor elegir una variante ligeramente cálida y aplicarla únicamente sobre las zonas que necesitan cobertura, en lugar de extenderla por toda la ojera.

Colores para iluminar los párpados

Los colores naturales aportan profundidad sin generar contrastes demasiado marcados. Los expertos recomiendan utilizar beige, champán, rosa suave y marrón cálido, preferentemente con acabados satinados o ligeramente luminosos.