Las Guerreras K-Pop se han convertido en las favoritas de grandes y chicos por lo que muchos quieren llevarlas a todas partes. En este caso te vamos a contar sobre 5 parches de Rumi que puedes agregar a los uniformes escolares.

Puedes optar por las versiones de parches bordados o sublimados que tienen aplicaciones fáciles por medio de la costura o la plancha. Estos son resistentes a los lavados frecuentes.

¿Cuáles son los parches de Rumi?

Parche Bordado Cosplay Rumi Huntrix Guerreras Kpop

Estos son apliques que se han inspirado en la campera amarilla de Rumi en Mercado Libre u otras tiendas en línea que son aptos para planchar en el uniforme o también coser.

Parche Este es un parche muy interesante para tus elementos. (Pinterest/Pinterest)

Parche Aplique Rumi Guerreras Kpop Packx4

También en el mercado puedes encontrar parches sublimados en diversos tamaños para poder pegarlas en las prendas escolares o mochilas.

Parche Bordado Rumi Kpop Personalizado Con Nombre

Otra buena opción es optar por un bordado individual realizada en una tela tropical que tiene la capacidad de sumar datos como el nombre del alumno para identificar el uniforme.

Etiquetas Guerreras Kpop - Para Tela

Podrás encontrar etiquetas termoadhesivas personalizadas que pueden fijarse fácilmente con la plancha e ir colocándolas en diferentes prendas escolares.

Parches Estos parches son fáciles de colocar. (Pinterest/Pinterest)

Apliques Bordados Kpop Rumi Demon Hunters Disfraz Campera

Por último, tenemos esta alternativa donde también puede aparecer Huntrix, Seoul, Slay, Rumi y detalles de mangas) son una buena opción si buscas cubrir un conjunto completo de campera o buzo.

Recomendación para uniformes escolares

Fijación reforzada: Si bien los parches pueden ser termoadhesivos es importante darles algunas puntadas en los bordes para que puedan soportar el lavado y no se despeguen.