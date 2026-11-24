Hacer tu propia estrella para el árbol de Navidad es una forma cálida y creativa de personalizar la decoración de fin de año con materiales simples, texturas caseras y mucho estilo. Desde opciones livianas en papel o cartón hasta detalles con luces, purpurina o retazos de tela, cada propuesta permite adaptar el acabado al tono de tu casa y disfrutar el proceso en familia.

Ya sea que busques un diseño minimalista, rústico o bien luminoso para coronar la copa, armar una estrella a mano suma encanto artesanal y calidez a toda la ambientación. Es una actividad práctica, económica y divertida para darle identidad propia a uno de los símbolos más especiales de la Navidad.

¿Cuándo colocar la decoración de Navidad en casa?

No existe una fecha única para colocar la decoración navideña en casa, aunque muchas familias eligen el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, o el inicio del Adviento a fines de noviembre. Sin embargo, cada vez más personas adelantan el armado para disfrutar durante más semanas de la calidez del hogar, las luces y los detalles artesanales, como el árbol o una estrella hecha a mano. Lo ideal es guiarse por el ritmo familiar, el tiempo disponible para armar y desarmar sin apuros, y el clima festivo que se quiera vivir en casa.

SONRISA NAVIDAD 1.jpg (Cortesía B360)

¿Cómo hacer una estrella navideña en casa?

Para armar la copa del árbol con materiales caseros, estas cinco ideas DIY resuelven distintos estilos sin gastar de más:

Navidad (Freepik)