Hacer tu propia estrella para el árbol de Navidad es una forma cálida y creativa de personalizar la decoración de fin de año con materiales simples, texturas caseras y mucho estilo. Desde opciones livianas en papel o cartón hasta detalles con luces, purpurina o retazos de tela, cada propuesta permite adaptar el acabado al tono de tu casa y disfrutar el proceso en familia.
Ya sea que busques un diseño minimalista, rústico o bien luminoso para coronar la copa, armar una estrella a mano suma encanto artesanal y calidez a toda la ambientación. Es una actividad práctica, económica y divertida para darle identidad propia a uno de los símbolos más especiales de la Navidad.
¿Cuándo colocar la decoración de Navidad en casa?
No existe una fecha única para colocar la decoración navideña en casa, aunque muchas familias eligen el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, o el inicio del Adviento a fines de noviembre. Sin embargo, cada vez más personas adelantan el armado para disfrutar durante más semanas de la calidez del hogar, las luces y los detalles artesanales, como el árbol o una estrella hecha a mano. Lo ideal es guiarse por el ritmo familiar, el tiempo disponible para armar y desarmar sin apuros, y el clima festivo que se quiera vivir en casa.
¿Cómo hacer una estrella navideña en casa?
Para armar la copa del árbol con materiales caseros, estas cinco ideas DIY resuelven distintos estilos sin gastar de más:
- Estrella rústica de palitos de madera: Cruza y pega cinco palitos de brocheta o helado con silicona caliente formando una estrella de cinco puntas, envuelve con hilo de yute o pinta a gusto y deja un soporte trasero para encajarla arriba.
- Estrella 3D de cartón con relieve: Corta dos estrellas iguales en cartón fino, marca pliegues desde el centro hacia puntas y vértices para dar volumen, decóralas con pintura o brillos y únelas por los bordes dejando la base libre.
- Estrella modular de papel: Pliega cinco o seis cuadrados de cartulina o papel decorativo en forma de cometa para crear módulos iguales y pégalos entre sí hasta cerrar la figura geométrica.
- Estrella envuelta en rafia o lana con luces: Recorta una base en cartón grueso, fórrala enrollando rafia, lana o trapillo en varias direcciones, suma un alambre trasero para sujetar al árbol y rodéala con micro luces LED.
- Estrella acolchada de fieltro o tela: Une dos estrellas de fieltro o tela gruesa cosiendo o pegando los bordes, rellena con guata para dar cuerpo y deja abierta la base para colocarla en la punta.