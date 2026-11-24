Los tonos profundos, los acabados luminosos y los pequeños detalles metálicos forman parte de las tendencias de belleza para el cierre de 2026. Entre las alternativas destacan las uñas vino con estos 6 diseños que se ven elegantes y son acordes a la festividad decembrina. Mientras que estos 7 modelos puedes usarlos en noviembre si tienes los dedos anchos.

ELLE España recopiló alternativas para renovar el acabado burdeos con efectos cromados, cristalinos y nacarados. Mientras que estas 8 ideas de uñas navideñas con ideales en color dorado para diciembre de 2026; así puedes lucirlas.

Uñas vino para Navidad: 6 diseños que se ven elegantes y acordes a la festividad decembrina Uñas vino para Navidad: 6 diseños que se ven elegantes y acordes a la festividad decembrina (IA)

Diseños de uñas para Navidad

1. Tono cereza oscuro: La primera alternativa consiste en aplicar un esmalte cereza oscuro sobre toda la superficie, sin agregar figuras ni decoraciones adicionales. El acabado brillante aporta profundidad al color y permite conservar una apariencia uniforme.

2. Francesa con puntos burdeos: La manicura francesa incorpora esta gama cromática sin cubrir por completo cada superficie. La propuesta utiliza una base rosa natural o beige translúcido, acompañada de una línea oscura en las puntas.

3. Efecto ojo de gato: El efecto cat-eye utiliza esmaltes magnéticos que generan reflejos y cambios de luminosidad sobre una base oscura. En este caso, el rojo adquiere diferentes intensidades según el ángulo de la luz.

4. Cromado con dorado: Los pigmentos cromados transforman una base oscura mediante reflejos metálicos que cambian con la iluminación. Para esta alternativa, se puede aplicar un esmalte burdeos y agregar polvo dorado sobre algunas superficies, especialmente en los dedos anular y medio.

5. Efecto perlado: Esta propuesta combina una base rojiza profunda con una capa nacarada que produce reflejos suaves. El resultado recuerda al acabado glazed, conocido por su superficie luminosa y ligeramente perlada.

6. Copos de nieve: Los detalles invernales incorporan elementos relacionados con las celebraciones sin recurrir a ilustraciones demasiado grandes. Una alternativa consiste en combinar una base burdeos con copos de nieve blancos, estrellas pequeñas y puntos dorados.