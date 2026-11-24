Si quieres darle un toque elegante y diferente a tu manicura durante las fiestas decembrinas, las uñas café con dorado son una excelente opción. Esta combinación mezcla la calidez de los tonos chocolate, moka y caramelo con pequeños destellos metálicos que hacen que tus manos luzcan sofisticadas sin necesidad de llevar diseños demasiado recargados.

De acuerdo con expertos de ELLE, los tonos marrones y terracota se han convertido en una alternativa luminosa para los meses fríos, pues aportan calidez y permiten crear manicuras discretas, pero con mucha personalidad. Para Navidad, puedes llevar esta gama un paso más allá al combinarla con dorado, glitter y detalles metálicos que le den un aire festivo.

Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, estas ideas combinan diferentes tonalidades de café con acabados dorados. Puedes adaptarlas a uñas cortas, largas, almendradas o cuadradas.

8 diseños de uñas café con dorado para Navidad 2026

1. Uñas chocolate con puntas doradas

Lleva una base color chocolate intenso y agrega una línea dorada en las puntas, como si fuera una manicura francesa. Es una propuesta clásica, elegante y perfecta para combinar con tus looks de Nochebuena o Navidad.

Diseños de uñas color café con dorado Uñas chocolate con puntas doradas y Manicura café con efecto cromado. ((Especial/Pinterest))

2. Manicura café con efecto cromado

Elige un esmalte café oscuro y añade polvo cromado dorado para conseguir un acabado metálico y luminoso. Este diseño es ideal si quieres que tus uñas sean las protagonistas, especialmente durante las celebraciones de noche.

3. Uñas moka con estrellas doradas

Una base en tono moka o café con leche puede transformarse con pequeñas estrellas doradas distribuidas sobre algunas uñas. Es un diseño delicado que recuerda a la decoración navideña y funciona muy bien si prefieres los detalles discretos.

4. Francesa invertida en café y oro

En lugar de pintar las puntas, coloca una línea dorada en la zona de la cutícula sobre una base café. La francesa invertida aporta un toque moderno y original sin perder la elegancia.

5. Uñas café con foil dorado

Si te gustan los acabados irregulares, prueba una base marrón brillante y coloca pequeños fragmentos de foil dorado. El resultado parece una manicura con destellos de oro y cada uña puede tener una distribución diferente.

6. Efecto carey con detalles dorados

El estampado carey combina tonos miel, caramelo y café oscuro, por lo que queda perfecto con pequeños acentos dorados. Puedes llevarlo en todas las uñas o reservarlo para dos dedos y combinarlo con esmalte chocolate.

7. Uñas café mate con líneas doradas

Para una manicura más sobria, utiliza un esmalte café con acabado mate y dibuja líneas finas en dorado. También puedes agregar una pequeña figura geométrica para conseguir un diseño minimalista y sofisticado.

8. Degradado café con glitter dorado

Comienza con un tono nude o caramelo y difumínalo hacia un café más oscuro. Después, agrega glitter dorado en las puntas o cerca de la cutícula para conseguir un efecto luminoso que queda especialmente bonito en las fiestas.