La máscara de pestañas es uno de los productos básicos más efectivos para abrir la mirada y darle fuerza a cualquier maquillaje, desde el más natural hasta el más elaborado. Sin embargo, algunos hábitos cotidianos al aplicarla o guardarla pueden arruinar el acabado, dejar grumos visibles o incluso debilitar las pestañas con el paso del tiempo.

Conocer los errores más frecuentes al usar rímel permite mejorar al instante el resultado y cuidar la salud de los ojos. Ajustar pequeños detalles en la técnica, el orden de aplicación y el tiempo de renovación del envase marca una gran diferencia para lograr unas pestañas definidas, largas y sin daños.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Para cuidar tus pestañas y mantenerlas fuertes, es fundamental desmaquillarlas cada noche con suavidad, usando productos bifásicos o agua micelar sin frotar los ojos. Evita rizarlas después de aplicar rímel para prevenir quiebres, no compartas tu máscara de pestañas y renuévala cada tres a seis meses para evitar infecciones oculares. Además, procura no bombear el cepillo dentro del envase para que no se seque ni acumule bacterias, y aplica aceites naturales o sueros hidratantes que nutran el folículo, logrando que crezcan más sanas, flexibles y resistentes frente al maquillaje diario.

Maquillaje (Freepik/Canva)

¿Cuáles son los errores más comunes al aplicar máscara de pestañas?

Los cinco errores más habituales al aplicar máscara de pestañas afectan tanto el acabado del maquillaje como la salud de tus ojos y el ciclo de vida de cada vello.

Usa el rímel de la manera correcta. ((Especial/Canva))