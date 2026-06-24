Este es el significado del nudo de bruja y así puedes activarlo para protección

En el mundo esotérico nos encontramos con una gran cantidad de amuletos y objetos para protegernos de las malas vibras como también de la envidia ajena. Entre los elementos más populares nos encontramos con el nudo de bruja.

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Este amuleto es muy poderoso por lo que es importante amuleto saber activarlo para que cumpla la función de protección. Este elemento es esotérico que muestra al símbolo llamado nudo de bruja, que se encuentra compuesto por dos elementos con mucho significado.

¿Cómo activar el nudo de bruja?

Lo primero a destacar es que el nudo de bruja tiene un círculo que es considerado un símbolo universal que representa la vida, el universo y conceptos eternos. Otro símbolo es el nudo de cuatro esquinas, de origen gaélico, el cual simboliza las cuatro estaciones, los cuatro dioses de las estaciones celtas, los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos (tierra, fuego, agua y aire), entre otros significados.

Los pasos para activar el nudo de bruja son muy sencillos, pero debes hacerlo de una manera seria y creyendo en lo que estás haciendo. Lo que debes hacer es:

Ritual para limpiar el nudo de bruja|Crédito: Canva. Tiktok/@morganaholistica

Inicia el proceso activando tu nudo personalmente, ya que este amuleto utiliza tu propia energía.

Vas a elegir una noche de luna llena para activar este amuleto. Limpia el talismán colocándolo bajo un chorro de agua corriente para eliminar las malas energías acumuladas.

Luego de haber realizado la limpieza, vas a dejar que se seque completamente durante toda la noche sobre un plato blanco lleno de sal negra.

Tienes que colocar el plato en un área donde pueda recibir la luz de la luna durante la noche.

Cuando amanezca vas a volver a pasar el talismán bajo el chorro de agua para así completar el proceso de purificación. Así de fácil tu nudo de bruja está activado y purificado.

Algo importante a tener en cuenta es que debes colocarte el nudo de bruja en la parte izquierda del cuerpo, si es posible, para maximizar su efectividad. En caso de que sientas que es necesario repite este ritual de purificación cada vez que desees limpiar y recargar tu amuleto.