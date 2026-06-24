¡Cayó la inspección en MasterChef 24/7! Antrax castiga a Emmanuel y Michelle por SUCIOS

Cuaderno y pluma en mano, Antrax estuvo muy ocupado la mañana de este miércoles 24 de junio del 2026 checando cada rincón de las áreas comunes de MasterChef 24/7 ... ¡el desorden y la suciedad siguen en las instalaciones, por lo que ya se revelaron a los primeros castigados!

¿Cómo fue la "revisión de limpieza" que Antrax aplicó en MasterChef 24/7?

Luego de la masterclass del Chef Diego Niño en la que los cocineros aprendieron los tips y secretos para armar un menú de restaurante perfecto, Antrax se puso en modo estricto y, apoyado con un cuaderno y una pluma, se puso a revisar ¡todas! las áreas comunes del universo MasterChef.

La sala, las habitaciones y hasta la cocina de MasterChef 24/7 fueron objeto de una exhausta inspección por parte de Antrax, quien se topó con varias sorpresas desagradables como ropa arrugada y tirada por todas partes, trastes sucios y hasta malos olores en el refri.

El tema de la limpieza ocasionó problemas entre los participantes del reality desde el primer día: Claudia explotó un sábado ante la suciedad de sus compañeros y ahora Antrax tomó cartas sobre la mesa al aplicar las primeras sanciones, sobre todo cuando descubrió a Emmanuel y Michelle como los culpables de dejar la ropa regada.

"Voy a aplicar un punto negativo tanto a Emma como a Michelle", le dijo Antrax a Daniela, quien lo ayudó a identificar las prendas. "Voy a evaluar áreas comunes, áreas compartidas, las bancas, los baños, que esté despejado porque dejan ropa (…) dejaré puntos negativos y voy a especificar por qué, estoy siendo imparcial, también hay que informarle a la persona", explicó el cocinero.

Debido a que apuntó la fecha exacta de los hallazgos, todo apunta a que Antrax está dispuesto a llevar una bitácora diaria de todo el desorden y suciedad que encuentre en las instalaciones de MasterChef 24/7, todo como un esfuerzo para solucionar el problema.

El panorama en la cocina no fue mejor: el refri tenía comida abierta que ya generaba malos olores y muchos trastes sucios... ¡ni siquiera marcarlos con el nombre sirvió de mucho! "No es justo que se atengan a la Brigada de Limpieza", se quejaron Claudia y Carmen, quien por cierto también recibió un punto negativo por dejar ropa regada.

Los platos sucios y las botellas abandonadas, de hecho, se convirtieron en objeto de un intenso debate y quejas por parte de los integrantes de MasterChef 24/7 quienes en medio de señalamientos y molestia expresaron su hartazgo... ¡adelantaron que habrá reglas más estrictas!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.