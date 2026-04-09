3 tips para maquillar los ojos si tienes arrugas finas

El maquillaje tiene la capacidad de resaltar ciertos rasgos de nuestro rostro, atenuar algunas imperfecciones y lograr ciertos fines con nuestra mirada. Esta herramienta que lleva años existiendo, no deja de transformarse y modernizarse a través de técnicas y nuevos productos.

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No hay una edad límite para el uso del maquillaje ya que todos pueden verse bien con él, pero todo dependerá de saber elegir los colores y texturas adecuados, además de emplear técnicas que se adapten a nuestro tipo de piel y rostro. Para eso, muchos están optando por recurrir a la Inteligencia Artificial (IA) para que ayude a saldar algunas dudas.

El maquillaje y las arrugas

La aplicación Gemini remarca que para lograr un acabado favorecedor cuando existen líneas de expresión, el secreto reside en la preparación de la piel y la ligereza de los productos. La IA de Google revela así que para maquillar zonas con arrugas es fundamental comenzar con una hidratación profunda y un primer de efecto rellenador, optando siempre por bases fluidas o serums con color en lugar de fórmulas pesadas o mates que tienden a cuartearse y marcar los surcos.

“Al aplicar el corrector, lo ideal es usar la técnica de ‘menos es más’ solo en puntos estratégicos, sellando con un toque mínimo de polvos traslúcidos volátiles para evitar que el pigmento se asiente en las arrugas y así mantener una luminosidad natural que aporte frescura al rostro”, sintetiza Gemini.

¿Cómo maquillar ojos si tienes arrugas finas?

Esta Inteligencia Artificial basa sus respuestas en una recopilación de fuentes informativas del rubro y lograr sacar conclusiones que se adapten a nuestras consultas. Es por eso que al preguntarle sobre el maquillaje de los ojos cuando existen arrugas finas, responde que “lograr un acabado impecable en ojos con líneas de expresión requiere cambiar el enfoque hacia la hidratación y la ligereza”.

Gemini expresa que el objetivo es evitar que el producto se asiente en los pliegues y resalte aquello que queremos suavizar. Para conseguirlo, revela tres tips clave para un maquillaje con efecto "soft focus":

La preparación es el 80% del éxito: Las arrugas finas suelen acentuarse en pieles deshidratadas. Antes de aplicar cualquier color, utiliza un contorno de ojos hidratante que contenga ácido hialurónico o ceramidas.



El secreto: Deja que la crema se absorba por completo (unos 2 o 3 minutos) antes de maquillar. Si la piel está "jugosa", las sombras se deslizarán en lugar de quedar atrapadas en las líneas.

Prioriza texturas en crema y acabados mate: A medida que aparecen líneas finas, las sombras con mucho brillo o glitter actúan como un foco, resaltando la textura de la piel.



Sombras mate: Utiliza tonos neutros y mate para dar profundidad.

Texturas en crema: Se funden mejor con la piel que el polvo. Si prefieres polvos, asegúrate de que sean de molienda muy fina y aplica solo una pequeña cantidad.

El arte de la sutileza con el corrector: El error más común es aplicar demasiado corrector pensando que cubrirá las arrugas, cuando en realidad el exceso de producto las hace más visibles.

