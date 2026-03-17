5 ideas de maquillaje si tienes la cara redonda

El maquillaje es una herramienta muy beneficiosa a la hora de resaltar los rasgos del rostro y tapar algunas imperfecciones. En este sentido es importante que busques cuál es el mejor estilo que va contigo.

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Para un rostro redondo, el objetivo principal del maquillaje suele ser crear ángulos y alargar visualmente las facciones para lograr un equilibrio más estilizado.

¿Cuál es el maquillaje ideal para la cara redonda?

Algunas ideas claves para poder maquillar tu rostro redondo son;

Contorneado en forma de "3" o "V": Aplica un bronceador de tono frío (evita los subtonos rojizos) desde la sien, pasando por debajo del pómulo y terminando en la línea de la mandíbula. Esto crea sombras que definen la estructura ósea y hacen que el rostro se vea más estrecho.

Iluminación central (Efecto Triángulo): Aplica corrector o iluminador en el centro de la frente, el tabique de la nariz y el mentón. Un truco efectivo es dibujar un triángulo invertido bajo los ojos; esto atrae la atención al centro del rostro y aporta luminosidad, alargando la percepción visual.

Utiliza las técnicas correctas.



Rubor con efecto "Lifting": En lugar de aplicar el rubor en las "manzanas" de las mejillas (lo que acentúa la redondez), aplícalo en la parte superior del pómulo y difumínalo hacia las sienes en dirección ascendente. Esto levanta la mirada y estiliza el perfil.

Cejas con arco marcado: Evita las cejas muy redondeadas o planas. Opta por definir un arco más angular y ligeramente elevado. Unas cejas bien arqueadas ayudan a romper la circularidad del rostro y proporcionan un punto de enfoque vertical.

Ojos rasgados o "Foxy Eyes": Al aplicar sombras y delineador, busca un efecto hacia afuera y hacia arriba, extendiendo el color un poco más allá de la cuenca del ojo. Este estilo "jalado" ayuda a compensar el ancho de las mejillas y da una apariencia más definida.

Estas son ideas de maquillaje que no fallarán y te harán lucir de la mejor manera. Ten en cuenta las técnicas para no fallar en el intento.