3 trucos para cejas y pestañas perfectas sin usar maquillaje

No hay excusas ni ocasiones elegidas para lucir bien. Es por eso que la industria de la belleza ha ido mutando en cuanto a sus productos y técnicas de maquillaje para quienes requieren de esta herramienta en todo momento.

Noticias Morelos del 2 de abril 2026

Verse bien en la actualidad parece ser la premisa más importante y el rostro es la primera apuesta fuerte por lo que saberse maquillar resulta sumamente necesario. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se puede investigar mucho en este rubro, y además se pueden conocer trucos para verse bien sin la necesidad de caros productos.

La importancia de las cejas y pestañas

Cuando se habla del rostro, remarca la aplicación Gemini, las cejas y pestañas actúan como estructuras fundamentales en la comunicación no verbal y la estética del rostro. “Las cejas definen la expresión emocional, permitiendo transmitir sorpresa, duda o enojo de manera instantánea, y son un punto clave para el reconocimiento facial”, describe la IA.

Además, Gemini afirma que mantener su cuidado no solo refuerza la armonía visual y destaca la mirada, sino que también previene afecciones como la blefaritis o la caída prematura, asegurando que sigan cumpliendo su rol vital en la preservación de la vista y la identidad personal.

¿Cejas y pestañas perfectas sin maquillaje?

Por lo señalado, Gemini expresa que lograr una mirada impactante sin depender del rímel o los lápices es totalmente posible si te enfocas en la salud y la estructura del vello. Es por este motivo que esta Inteligencia Artificial revela los tres trucos más efectivos para conseguir cejas y pestañas impecables al natural y sin maquillaje:

El truco de la "Hidratación Nocturna": Al igual que el cabello, las cejas y pestañas necesitan nutrientes para crecer fuertes y con brillo.



Qué hacer: Aplica una gota de aceite de ricino o aceite de almendras con un cepillo de pestañas limpio (o un hisopo) antes de dormir.

El resultado: Estos aceites contienen ácidos grasos que fortalecen el folículo, haciendo que los vellos se vean más gruesos y oscuros después de unas semanas de uso constante.

"Soap Brows" o fijado con glicerina: Si tus cejas son rebeldes, puedes peinarlas para que se mantengan en su lugar todo el día sin añadir color.



Qué hacer: Humedece ligeramente un cepillo para cejas y pásalo sobre una barra de jabón de glicerina transparente. Peina tus cejas hacia arriba y hacia afuera.

El resultado: El jabón actúa como un gel invisible que las mantiene ordenadas y con un aspecto más tupido ("efecto laminado"), dándote un look muy pulido y natural.

Termo-rizado para pestañas: Si tienes las pestañas muy rectas, el rizador normal a veces no es suficiente para que el efecto dure.

