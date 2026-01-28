5 cortes de pelo coreanos ideales para los rostros redondos

Los rostros redondos tienen la principal ventaja de siempre lucir un aspecto muy juvenil, característica que otras caras no logran tener, por lo que es importante que se escojan cortes de pelo que ayuden a favorecer dichas facciones.

Para salirnos de los estilos y peinados convencionales, te detallaremos cuáles son los estilos coreanos que son ideales para esas facciones, alternativas que debes considerar al momento de hacerte un cambio de look.

¿Qué corte favorece a los rostros redondos?

Para los rostros redondos es fundamental que se busquen cortes de pelo coreanos que ayuden a darle mayor longitud visual, situación que es posible lograr. Al acudir al salón de belleza, considera emplear los siguientes looks que son ideales para tus facciones:

Hush Cut : Con la ayuda de las capas suaves y ligeras nos va a dar movimiento, además de alargar el rostro.

: Con la ayuda de las capas suaves y ligeras nos va a dar movimiento, además de alargar el rostro. Shaggy Bob : Fusiona el bob con el estilo shaggy, aportando capas con textura. Un aspecto rebelde, pero pide que el largo sea abajo de la mandíbula.

: Fusiona el bob con el estilo shaggy, aportando capas con textura. Un aspecto rebelde, pero pide que el largo sea abajo de la mandíbula. En el tema de flequillos, te recomendamos usar el que es cortado en diagonal y se peina hacia un lado.

y se peina hacia un lado. Pixie : Una gran opción para optar por estilos más atrevidos; pide que te den volumen en la parte superior.

: Una gran opción para optar por estilos más atrevidos; pide que te den volumen en la parte superior. Otra gran opción, pero que al mismo tiempo es un estilo rebelde, es el Wolf Cut.

¿Es atractiva una cara redonda?

La realidad sobre esa pregunta es que todos los rostros son muy atractivos, pero cada uno de ellos tiene características que los hacen sobresalir. Por ejemplo, los rostros redondos se destacan por tener un aspecto más juvenil y cálido debido a la curvatura que tiene su cara, aspectos que otros no tienen.

Por esa misma razón, es fundamental que sepamos cuáles son los cortes de pelo coreanos que son ideales para nuestra cara, ya que nos van a ayudar a favorecer su aspecto visualmente, además de disminuir ciertas siluetas. Dinos, ¿qué cambio de look planeas hacerte próximamente?