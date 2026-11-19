Es oficial, estamos a muy poco tiempo de que sea Navidad, una de las fechas más esperadas por todas las personas. En esta celebración muchas mujeres buscan resaltar sus uñas a través de diseños elegantes y sofisticados, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 modelos en color blanco con foil dorado, ideales para que luzcas en la oficina.

Puede interesarte: 3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig, George, mamá y papá cerdito

Uñas: Diseños blancos con foil dorado para lucir esta época muy elegante y llevar al trabajo

Estos diseños son perfectos para las mujeres que aman las uñas largas como para quienes prefieren un tamaño más reducido, por temas de comodidad, además de esto puedes echar a volar tu creatividad y realizar estos diseños en forma de almendra, cuadrada u ovalada. Es importante mencionar que estos diseños, al ser en tono blanco combinan con cualquier outfit.

Uñas para Navidad 2026: Diseño de mármol

Esta idea, como su nombre lo indica, se refiere a un diseño que replica el mármol. La base es completamente blanca y sobre este tono hay detalles dorados que simulan una especie de manchas doradas. Este diseño se puede portar en uñas largas o cortas.

Uñas para Navidad 2026: Efecto gelish con estrellas

Este diseño de uñas es perfecto para las mujeres que aman lo clásico, con un toque de creatividad, estilo y elegancia. El modelo consiste en pintar una base blanca y por encima dibujar figuras como estrellas doradas , esto es perfecto para esta Navidad ya que va muy ad hoc con las fechas decembrinas; además de que son alusivas a la época, nunca pasna de moda.

Uñas para Navidad 2026: Efecto dorado con blanco brillante

Esta idea es perfecta para todas las personas que aman el color dorado ya que una de las características de este modelo es que una o incluso dos uñas son completamente doradas, con un efecto espejo que hace que las uñas se vean sofisticadas. Además de ser un diseño ideal para fiestas, es perfecto para ir a trabajar.

Uñas para Navidad 2026: Forma ovalada con blanco, nude y dorado

Este diseño, como su nombre lo indica, consiste en mantener la uña con una forma ovalada. La base de algunas uñas puede ser blanca mientras que las otras pueden ser nude. Ahora bien, una vez que tengas el color completo en la base tendrás que dibujar pequeñas estrellas sobre la uña, estas pueden ser del tamaño que más prefieras. Por otro lado, puedes hacerlas en gelish o en acrílico.

Uñas para Navidad 2026: Forma de almendra con árboles navideños

Este diseño de uñas es perfecto para las personas que aman la Navidad ya que el diseño consiste en mantener algunas uñas doradas de forma completa y otras blancas, pero con un dibujo de un árbol navideño, el cual se hace con un tono dorado. Con estas uñas sin duda alguna resaltarás por completo en cualquier lugar.