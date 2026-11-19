El fregadero de la cocina seca y libre de manchas de agua puede parecer una tarea complicada, especialmente cuando se utiliza varias veces al día. Sin embargo, existen algunos accesorios y soluciones prácticas que puedes colocar en esta zona para evitar que se acumule la humedad y conservarla limpia por más tiempo. Desde escurridores hasta organizadores especiales, descubre qué puedes poner para facilitar la limpieza diaria.

4 ideas de qué poner en la tarja para evitar la humedad y mantenerla seca

Si quieres que tu tarja permanezca limpia y sin charcos durante más tiempo, estas cuatro alternativas pueden ayudarte a organizar mejor el espacio y evitar que el agua se acumule.

De acuerdo con Kele Home, el mantenimiento de las tarjas y los grifos ayuda a prevenir manchas, acumulación de residuos y desgaste prematuro. Entre sus recomendaciones destacan secar las superficies después de utilizarlas, emplear paños suaves y elegir productos adecuados para cada material. Por eso, incorporar algunos accesorios que faciliten el escurrimiento del agua puede ayudarte a conservar tu cocina en mejores condiciones. Sigue estos consejos.

1. Escurridor enrollable para colocar sobre la tarja

Una de las opciones más prácticas es utilizar un escurridor enrollable de acero inoxidable o silicona. Este accesorio se coloca sobre los bordes de la tarja y permite dejar vasos, platos y utensilios para que escurran directamente hacia el fregadero. Además, puedes enrollarlo y guardarlo cuando termines de utilizarlo.

2. Tapete absorbente de microfibra

Si buscas una alternativa para recoger las gotas de agua, un tapete de microfibra puede convertirse en un buen aliado. Puedes colocarlo junto a la tarja para dejar esponjas, vasos o utensilios recién lavados. Su material ayuda a absorber la humedad, aunque es importante lavarlo y dejarlo secar completamente para evitar malos olores.

3. Organizador de esponjas con drenaje

Las esponjas y fibras pueden acumular agua cuando permanecen sobre la superficie de la tarja. Para evitarlo, puedes colocar un organizador con orificios de drenaje que permita escurrir el exceso de humedad directamente al fregadero. Algunos modelos también incluyen espacios para guardar el jabón y los cepillos de limpieza.

Organizador de esponjas con drenaje. Organizador de esponjas con drenaje. ((Especial/Canva))

4. Rejilla protectora para el fondo de la tarja

Otra alternativa es colocar una rejilla de silicona o acero inoxidable en el fondo del fregadero. Este accesorio permite elevar ligeramente los utensilios y facilitar que el agua circule hacia el desagüe, además de proteger la superficie de golpes y rayaduras. Solo procura retirarla periódicamente para limpiar debajo y evitar que se acumulen residuos.