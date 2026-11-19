Los estilos que dominarán las tendencias de belleza en 2027 ya están haciéndose presentes y vale la pena tenerlos en el radar para un cambio de look. Y uno de los tintes que está conquistando, es el rubio mantequilla, que es muy favorecedor para una apariencia radiante y permite lucir una melena luminosa sin verse artificial, por lo que ya es de los favoritos entre los expertos y será de los más pedidos en las estéticas.

El “butter blond” es un tono rubio cálido muy suave con ligeros matices dorados, según un artículo de Wella Professionals. Dependiendo de qué tanto se busca aclarar, puede combinarse con reflejos beiges o vainilla, así como en diseños uniformes, con mechas o balayage para aportar luz al rostro.

rubio mantequilla El rubio mantequilla tiene destellos dorados que lo hacen ver increíble. FOTO: Pinterest

¿A quiénes les favorece el rubio mantequilla y por qué será tendencia en el 2027?

El rubio mantequilla es especialmente favorecedor para pieles con subtono cálido, ya sea claras o morenas. De acuerdo con información de Cosmopolitan UK, este tono de cabello que fusiona el dorado con el blonde le queda increíble a los bronceados porque maximiza el efecto de “besado por el sol” que es tan llamativo en cualquier época del año.

En cuanto a las razones por las que el rubio mantequilla será uno de los tintes predilectos para el 2027, está la facilidad que tiene para darle un acabado luminoso al rostro, lo que a su vez hace que las facciones se vean delicadas y llenas de vida. Además, se trata de una coloración que no exige tanto mantenimiento, ya que a diferencia de lo que ocurre con los platinados o cobrizos, no se ve deseliñado conforme va deslavándose.

rubio mantequilla El rubio mantequilla se ve muy bien en pieles con subtono cálido. FOTO: Pinterest

¿Cómo saber si te queda el “butter blonde”? La guía infalible para un cambio de look impecable

Lo primero que debes considerar antes de probar el rubio mantequilla, es si tu subtono de piel es cálido, que son los que tienen reflejos amarillos o dorados. Y para averiguarlo, un método que no falla es revisando el color de las venas de tus brazos.

La prueba para saber qué tintes te favorecen por tu subtono, consiste en identificarlas: son verdosas tu piel sí es cálida; si son azuladas es probable que sea fría y si puedes ver ambos tonos, entonces eres neutro, explica el manual de Maybelline. En ese caso, vale la pena consultar con tu estilista de confianza cuáles son los estilos de “butter blonde” para apostar por esta tendencia de coloración para 2027.