Para dar un regalo entrañable, no siempre hace falta gastar mucho dinero, sino que a veces los detalles y la intención son lo que realmente cuentan. Y si quieres lucirte con los obsequios y que se note el empeño que les pusiste, puedes personalizar las envolturas con stickers de KPop Demon Hunters hechos con imágenes inspiradas en sus personajes más icónicos y que ya están listos para imprimirse.

Regalos para fans de KPop Demon Hunters: estampas para imprimir gratis y decorar obsequios navideños

Estampas de Saja Boys con temática de “Soda Pop”. Las ilustraciones con los hermanos Saja quedan muy bonitas para pegarse en cajas o bolsas de regalos de Navidad 2026 para fans de KPop Demon Hunters. Estas plantillas traen a los personajes y algunos diseños con latas de refresco, como referencia a la canción “Soda Pop”.

Stickers de HUNTRIX en versión “chibi” para decorar regalos. Para que tus envolturas sean las más adorables bajo el árbol de Navidad 2026, decora el papel con estampas de las “Guerreras KPop” en versión chibi, una técnica de ilustración japonesa que hace que las facciones se vean tiernas. Puedes poner solo a tu favorita o pegar a las HUNTRIX juntas.

Plantillas con estampas para imprimir de los hermanos Saja versión “demonio”. Para que los empaques de tus obsequios sean originales y demuestren qué tan fan eres del universo de KPop Demon Hunters, están los stickers gratis de Saja Boys que tienen su faceta normal y cuando se transforman en demonios, que es uno de los momentos memorables de la película por su rivalidad con las HUNTRIX.