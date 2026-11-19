Para celebrar la llegada del invierno, existen 3 manualidades sencillas que puedes hacer con los niños en casa: copos de nieve de papel, muñecos de nieve con calcetines y frascos decorativos con paisajes invernales. Son propuestas entretenidas que permiten estimular la creatividad, trabajar con las manos y aprovechar materiales que probablemente ya tienes.

Aunque en gran parte del territorio nacional las temperaturas de invierno no suelen estar acompañadas de nevadas, la estación puede convertirse en una temática divertida para decorar distintos espacios del hogar. Además, estas actividades son una alternativa para compartir tiempo en familia durante las vacaciones escolares y los días de descanso.

¿Qué manualidades de invierno puedes hacer con los niños en casa?

Estas 3 propuestas utilizan materiales económicos y permiten adaptar el nivel de dificultad según la edad de los pequeños.

Copos de nieve con papel

Materiales: hojas blancas, tijeras de punta redonda, lápiz y pegamento.

Doblen una hoja de papel varias veces hasta formar un triángulo pequeño.

Con ayuda de un adulto, realicen pequeños cortes en los bordes, sin separar completamente las piezas.

Desdoblen el papel para descubrir el diseño del copo de nieve.

Peguen varios copos en las ventanas o en una cartulina azul para crear un mural invernal.

Muñecos de nieve con calcetines

Materiales: calcetines blancos, arroz o relleno de algodón, ligas, retazos de tela y botones.

Rellenen un calcetín blanco con arroz o algodón hasta conseguir una forma redondeada.

Utilicen ligas para separar la cabeza del cuerpo.

Con un retazo de tela, armen una bufanda y agreguen botones para decorar.

Dibujen los ojos y la boca con un marcador apto para tela.

Frascos con paisajes de invierno

Materiales: frascos de vidrio, algodón, cartulina, pegamento y figuras decorativas.

Coloquen una capa de algodón en el fondo del frasco para simular nieve.

Recorten pequeños árboles, casas o muñecos de papel y ubíquenlos sobre la base.

Agreguen detalles con cartulina de colores y pegamento.

Cierren el frasco y utilícenlo como adorno para una repisa o mesa.

¿Cómo organizar una tarde de manualidades invernales con los niños?

Para que la actividad sea entretenida, lo ideal es preparar una mesa de trabajo con todos los materiales antes de comenzar. También conviene proteger la superficie con papel o un mantel plástico y utilizar pegamentos escolares no tóxicos.

Cada niño puede elegir su manualidad favorita y personalizarla con colores, formas y detalles propios. No es necesario que los resultados sean perfectos: lo importante es que participen, experimenten y disfruten del proceso creativo.

Estas 3 ideas permiten recibir el invierno con propuestas económicas, originales y fáciles de realizar en familia, sin necesidad de salir de casa. Solo hay que dejar que los más pequeños disfruten y se entretengan.