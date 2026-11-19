El romero es la planta que suele recomendarse en algunos remedios caseros para acompañar el descanso y favorecer una sensación de respiración más despejada durante la noche. Sus hojas contienen compuestos aromáticos, como el cineol y el alcanfor, que le proporcionan su característico perfume.

Esta práctica forma parte de las tradiciones vinculadas al uso de plantas aromáticas en el hogar. Aunque su aroma puede resultar agradable para algunas personas, no tiene el mismo efecto en todos: quienes padecen asma, alergias o sensibilidad a las fragancias podrían experimentar irritación o molestias al inhalarlo.

¿Por qué se recomienda el romero para dormir y mejorar la respiración?

El romero (Salvia rosmarinus) es una planta mediterránea conocida por sus usos culinarios y aromáticos. Sus hojas contienen aceites esenciales con sustancias como el 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol, y el alcanfor.

En la medicina tradicional, el ejemplar se ha utilizado para distintos fines. Si deseas probar su aroma como parte de una rutina de descanso, puedes tener en cuenta algunas recomendaciones:

Utiliza una pequeña cantidad: coloca unas hojas secas en una bolsita de tela transpirable, en lugar de ponerlas directamente debajo de la cabeza.

coloca unas hojas secas en una bolsita de tela transpirable, en lugar de ponerlas directamente debajo de la cabeza. Evita los aceites esenciales concentrados: su intensidad puede provocar molestias, especialmente en personas sensibles.

su intensidad puede provocar molestias, especialmente en personas sensibles. Observa cómo reacciona tu cuerpo: si aparecen tos, estornudos, irritación o dificultad para respirar, retira la planta y ventila la habitación.

si aparecen tos, estornudos, irritación o dificultad para respirar, retira la planta y ventila la habitación. No lo consideres un tratamiento: el romero no reemplaza los medicamentos ni las indicaciones de un profesional de la salud.

¿Qué precauciones debes tener al utilizar romero en el dormitorio?

Aunque sea una planta natural, el romero no está libre de posibles efectos adversos. Las fragancias intensas pueden actuar como desencadenantes de síntomas en personas con asma o sensibilidad respiratoria. Por eso, no se recomienda utilizarlo cerca de la cama si su aroma genera molestias.

La American Lung Association advierte que las fragancias y otros irritantes ambientales pueden desencadenar síntomas respiratorios en personas susceptibles. Si tienes congestión nasal persistente, ronquidos intensos, pausas en la respiración durante el sueño o sensación de falta de aire por las noches, es importante consultar con un profesional.

En conclusión: el romero puede aportar un aroma agradable al ambiente. Su presencia debajo de la almohada o en la mesa de luz puede ayudar a sentir una sensación de confort y bienestar que ayude a encontrar relajación y un mejor descanso.