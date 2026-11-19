Durante los últimos meses del año es común acumular cajas de paquetería, cereales o electrodomésticos en casa. En lugar de desecharlas de inmediato, aprovechar este material para crear decoraciones navideñas con cajas de cartón es una excelente manera de cuidar el planeta, ahorrar dinero y disfrutar de una tarde de manualidades en familia.
El cartón corrugado es firme, ligero y sumamente fácil de cortar, pintar o forrar. Con un poco de creatividad, pintura acrílica y detalles como listones o luces LED, una simple caja puede convertirse en una pieza decorativa digna de cualquier revista de interiorismo.
5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar
- Chimenea decorativa falsa para la sala
Une tres o cuatro cajas grandes formando la estructura en “U” de una chimenea clásica. Fórrala con papel tapiz adhesivo estilo ladrillo blanco o píntala con pintura acrílica mate y bicarbonato para darle textura de piedra.
- Estrellas tridimensionales estilo nórdico para colgar o apoyar
Dibuja y recorta dos siluetas de estrellas de cinco puntas del mismo tamaño sobre cartón firme. Realiza una ranura vertical desde el centro hasta el borde superior en una pieza, y desde el centro hasta el borde inferior en la otra, para encajarlas entre sí formando una figura 3D.
- Cajas de regalo luminosas para el pie del árbol
Toma cajas cuadradas de distintos tamaños, sella las tapas y recorta pequeñas figuras de estrellas o copos de nieve en sus costados con ayuda de un cúter. Pinta el exterior en tonos rojo vino, verde bosque o blanco hueso.
- Villa de casitas minimalistas para repisas o centros de mesa
Recorta fachadas de casitas de distintas alturas y formas de tejado en cartón grueso, haciendo pequeñas aberturas para simular ventanas. Únelas por detrás con tiras dobladas en acordeón para que se mantengan de pie en fila.
- Corona navideña con recortes de hojas de cartón esculpidas
Recorta un aro base en cartón grueso y decenas de siluetas de hojas de acebo, eucalipto o pino en trozos de cajas más delgadas, doblando ligeramente cada hoja por la mitad para darle relieve tridimensional.