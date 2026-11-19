Durante los últimos meses del año es común acumular cajas de paquetería, cereales o electrodomésticos en casa. En lugar de desecharlas de inmediato, aprovechar este material para crear decoraciones navideñas con cajas de cartón es una excelente manera de cuidar el planeta, ahorrar dinero y disfrutar de una tarde de manualidades en familia.

El cartón corrugado es firme, ligero y sumamente fácil de cortar, pintar o forrar. Con un poco de creatividad, pintura acrílica y detalles como listones o luces LED, una simple caja puede convertirse en una pieza decorativa digna de cualquier revista de interiorismo.

5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar

Chimenea decorativa falsa para la sala

Une tres o cuatro cajas grandes formando la estructura en “U” de una chimenea clásica. Fórrala con papel tapiz adhesivo estilo ladrillo blanco o píntala con pintura acrílica mate y bicarbonato para darle textura de piedra.

Estrellas tridimensionales estilo nórdico para colgar o apoyar

Dibuja y recorta dos siluetas de estrellas de cinco puntas del mismo tamaño sobre cartón firme. Realiza una ranura vertical desde el centro hasta el borde superior en una pieza, y desde el centro hasta el borde inferior en la otra, para encajarlas entre sí formando una figura 3D.

5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar 5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar

Cajas de regalo luminosas para el pie del árbol

Toma cajas cuadradas de distintos tamaños, sella las tapas y recorta pequeñas figuras de estrellas o copos de nieve en sus costados con ayuda de un cúter. Pinta el exterior en tonos rojo vino, verde bosque o blanco hueso.

Villa de casitas minimalistas para repisas o centros de mesa

Recorta fachadas de casitas de distintas alturas y formas de tejado en cartón grueso, haciendo pequeñas aberturas para simular ventanas. Únelas por detrás con tiras dobladas en acordeón para que se mantengan de pie en fila.

No tires las cajas de cartón: 5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar No tires las cajas de cartón: 5 decoraciones navideñas que puedes crear para tu hogar

Corona navideña con recortes de hojas de cartón esculpidas

Recorta un aro base en cartón grueso y decenas de siluetas de hojas de acebo, eucalipto o pino en trozos de cajas más delgadas, doblando ligeramente cada hoja por la mitad para darle relieve tridimensional.