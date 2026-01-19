2 ingredientes caseros que te ayudarán a crecer más rápido las pestañas

Si sueñas con pestañas más largas y pobladas sin recurrir a productos costosos, existen alternativas naturales y fáciles de aplicar. Estos dos ingredientes caseros pueden ayudarte a fortalecerlas y estimular su crecimiento de manera constante y segura.

Expertos del portal Medical News Today dieron a conocer que, aunque existen ciertos medicamentos que pueden ayudar con su desarrollo, actualmente han descubierto que dos elementos de origen natural también favorecen a su expansión.

¿Cuáles son los ingredientes que pueden hacerte crecer las pestañas?

1. Aceite de ricino: es uno de los más efectivos para fortalecer las pestañas, estimular su crecimiento y evitar que se quiebren gracias a su alto contenido de ácidos grasos.

2. Aloe vera: hidrata profundamente, nutre el folículo y ayuda a que las pestañas crezcan más fuertes y saludables.

¿Cómo debes aplicarlo?

Los especialistas mencionaron cómo es el paso a paso para aplicar aceite de ricino y aloe vera en las pestañas de forma correcta y segura:



Desmaquilla y limpia bien tus ojos: asegúrate de no tener restos de maquillaje ni crema. Las pestañas deben estar completamente limpias y secas. Prepara los ingredientes: extrae un poco de gel de aloe vera natural y mézclalo con unas gotas de aceite de ricino hasta obtener una textura ligera. Usa un aplicador limpio: puedes utilizar un cepillo de rímel limpio, un hisopo o la yema del dedo (bien lavada). Aplica con suavidad: coloca la mezcla desde la raíz de las pestañas hacia las puntas, evitando el exceso para que no entre en los ojos. Déjalo actuar toda la noche: ambos ingredientes trabajan mejor mientras duermes. Retira por la mañana: lava tu rostro con agua tibia y un limpiador suave.

¿Cómo puedes cuidar tus pestañas?

Desde el sitio Maybelline publicaron consejos para cuidar tus pestañas, entre los que destacaron desmaquillarlas con suavidad para evitar que se quiebren o se caigan con facilidad, por lo que es importante no frotar los ojos y usar productos adecuados. Dormir sin rímel también ayuda a prevenir la resequedad y el debilitamiento.

Por otra parte, explicaron que la hidratación es otro punto clave. Aplicar ingredientes naturales contribuye a fortalecerlas y mejorar su apariencia. Además, es recomendable no abusar del rizador ni del uso constante de pestañas postizas, ya que estos pueden dañar la raíz.

Mantener limpios los productos de maquillaje, darles descansos frecuentes y llevar una alimentación balanceada rica en vitaminas y proteínas hará que tus pestañas luzcan más sanas, resistentes y bonitas con el paso del tiempo.