Así puedes activar la cámara secreta de WhatsApp
¿Sabías que hay una cámara secreta en WhatsApp? Un hack tecnológico que pocos conocen: te explicamos cómo activar su función para ponerlo a prueba
Sorprendentemente, hay muchos tips de tecnología que pocos conocen. Por ejemplo, es posible activar una cámara secreta en WhatsApp , un hack que te ayudará a ahorrar varios minutos de buscar una imagen en tu álbum de fotografías.
Para que no dejes pasar este impactante truco, te detallaremos cómo puedes usarla y ponerla a prueba, una técnica que querrás usar todo el tiempo en cada una de tus conversaciones. Toma notas sobre los tips.
¿Cómo puedo activar la cámara secreta en WhatsApp?
Para entender mejor el funcionamiento, vamos a poner un posible caso o ejemplo. Supongamos que te encuentras algo importante en la calle que quieres capturar y al mismo tiempo enviárselo inmediatamente a un contacto o familiar. En vez de buscar la cámara, enfocar y tomar la foto, vas a hacer lo siguiente:
- Mantén apretado el icono de WhatsApp.
- En automático te van a salir varias opciones; selecciona la alternativa de “cámara”.
- Toma la foto al instante, hazle las mejoras que quieras y selecciona el contacto a quien se lo quieras enviar.
Activar la cámara secreta puede ayudarte en muchas ocasiones, ya sea para enviar una foto de algún anuncio, algún documento rápido, algún paisaje o cualquier cosa que sea al momento y no tengamos mucho tiempo para pararnos.
¿Cómo puedo saber si alguien está espiando mi WhatsApp?
Actualmente, con las noticias que se han dado a conocer sobre los fraudes digitales, hay que ser muy cuidadosos. Una de las técnicas con las que puedes saber si alguien más ve tus conversaciones es entrando al menú y a la opción de “dispositivos vinculados”, observando si alguien desde otro dispositivo observa tus chats.
Recuerda que, si alguien te exige un código que te llegue a tu celular, no se lo des por nada del mundo, ya que podría ser un intento de hackear tu cuenta. Ante los hechos, haz todo lo posible para contactar a tus amistades y conocidos para que no lo acepten. Ante estos hechos de hackeo, vuelve a instalar el WhatsApp , introduce tu número telefónico y activa la “Verificación en dos pasos”. No olvides poner a prueba y activar la cámara secreta.