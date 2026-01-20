Descubre cómo convertir tus conchas de mar en velas aromáticas

Para conseguir estas velas aromáticas que se harán con las conchas de mar, es necesario acudir al alma creativa para hacer manualidades. La realidad es que no va a costar mucho trabajo y es una novedosa forma de darle un uso a piezas que muy probablemente se quedarían como un simple adorno.

¿Qué materiales se necesitan para hacer velas aromáticas con conchas de mar?

La realidad es que no es algo lleno de misterio, sino todo lo contrario, representa una forma muy novedosa de aprovechar las conchas que incluso se venden en algunos adornos para mesa o muebles en general. Por ello, primero es necesario reunir una serie de materiales que permitirán que cada rincón del hogar tenga un olor lleno de fragancia al gusto de cada persona.

Entonces, en primer lugar se necesita un broche, palillo o soporte para sostener la mecha; mechas para velas; un recipiente para derretir la cera; conchas marinas limpias y secas; aceite esencial o también conocido como esencia aromática y cera para velas… la cual puede ser de soja, parafina o cera reciclada.

Todos estos materiales servirán para realizar la solidificación de las velas aromáticas que impregnarán de una grata esencia la casa que se atreva a realizar esta manualidad que se verá y olerá muy rico.

¿Cómo se pueden hacer las velas aromáticas con conchas de mar?

Para la realización de esta bonita manualidad se deben seguir los siguientes puntos.

Primero, el cual es un paso previo, se deben limpiar muy bien las conchas de mar. Deben estar libres de arena y sal.

Deben estar libres de arena y sal. Como segundo paso se debe colocar la mecha en el centro de las conchas, sosteniéndola en el centro y de manera firme.

sosteniéndola en el centro y de manera firme. Posteriormente se quemará la cera hasta que quede completamente líquida, esto a fuego lento.

esto a fuego lento. Después se agregará la esencia aromática. Con unas cuantas gotas bastará para que surtan su efecto… esto al mezclar la cera y las gotas de manera sutil.

Con unas cuantas gotas bastará para que surtan su efecto… esto al mezclar la cera y las gotas de manera sutil. En quinto lugar se vaciará la cera sobre la concha sin mover la mecha que estaba firme en el centro desde el principio.

sin mover la mecha que estaba firme en el centro desde el principio. Y el paso final es esperar que la cera solidifique por completo, para cortar el excedente de la mecha.

Y sin más, se podrá disfrutar de velas aromáticas hechas por mano propia.