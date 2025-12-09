Elektra pone casi a mitad de precio esta pantalla LED UHD 4K con Roku TV

Hay una pantalla de 50 pulgadas que está en descuento en Elektra. Tiene toda la tecnología de última gama, con UHD 4K para ver series y películas con buena calidad. La tienda la puso casi a mitad de precio. Tienes que verla, sobre todo si estás buscando una opción para ti y tu familia.

¿Cuál es la pantalla con Roku TV que está en oferta en Elektra?

La pantalla es de la marca HKPRO, que tiene ROKU TV incluido, haciendo más fácil la navegación por su interfaz, permitiendo descargar aplicaciones de streaming como HBO Max y Disney Plus.

Así luce la pantalla de 50 pulgadas que está en oferta en Elektra.|(ESPECIAL)

Además, según las características de la Smart TV, cuenta con tecnología especializada para videojuegos con el 4K UHD Gaming con:

Tasa de refresco variable.

Una configuración automática de la consola

Tiene Auto Low Latency Mode que, en español, significa Modo Automático de Baja Latencia que reduce el retardo del videojuego.

También se puede conectar con tus bocinas y focos inteligentes de la casa a través de Apple AirPlay, Apple Home, Alexa y Google Home. Finalmente, promete tener actualizaciones de última generación para que no te pierdas de nada nuevo.

Para que lo tomes en cuenta, las medidas de un televisor de 50 pulgadas son: 110.7 cm de ancho y 62.3 cm de alto. Esto te ayudará a la hora de saber dónde ponerla, incluso si va pegada a la pared.

¿Cuál es el precio de la pantalla de 50 pulgadas en Elektra?

El precio de esta pantalla de 50 pulgadas es de solo $5,499 pesos. Elektra lo tiene en rebajota de su costo original que indica $8,999 pesos. Pero eso no es todo.

Este es el precio de la pantalla de 50 pulgadas.|(ESPECIAL)

También se puede comprar con el Préstamo Elektra en 102 semanas de $90 pesos, para que no sientas el gran gasto de una transacción y puedas elegir otros aparatos para tu hogar.