Elektra pone a mitad de precio esta pantallota QLED 4K tipo cine, para ver series y películas en grande

Hay una pantalla de 50 pulgadas con tecnología QLED 4K que está a mitad de precio en Elektra. Si estás buscando una opción perfecta para ver series y películas como si estuvieras en el cine, esta te va a encantar.

¿Cuál es la pantalla que está a mitad de precio en Elektra?

Es la pantalla Hisense de 50 pulgadas modelo 50QD65QFM con tecnología Smart, para controlar todas las aplicaciones de las plataformas de streaming como HBO Max y Disney Plus con una sola mano.

(ESPECIAL) Así es la pantalla de 50 pulgadas en oferta.

De acuerdo con la descripción de la marca, sus principales características indican que su tecnología 4K se adapta a cualquier serie o peli para sacar la mejor resolución de ellas debido a su ajuste de iluminación, que hace que los oscuros no sean tan negros, y los blancos no sean tan brillantes.

Como todas las televisiones, tiene puertos HDMI y USB para que puedas conectar tu celular o la laptop y puedas ver tu contenido en gran formato.

Las medidas de esta pantalla, para que lo tomes en cuenta, son:

Ancho de pantalla con base : 111.9 cm

: 111.9 cm Ancho de pantalla sin base : 89.3 cm

: 89.3 cm Alto de pantalla sin base : 64.9 cm

: 64.9 cm Alto de pantalla con base : 70.2 cm

: 70.2 cm Profundidad de pantalla con base: 27.4 cm.

¿Cuál es el precio de la pantalla de 50 pulgadas Hisense?

El costo de esta pantalla Hisense de 50 pulgadas es de solo $4,999 pesos. Hoy tiene un descuento de más de $4,000 en su precio original, que era de $8,499 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla de 50 pulgadas Hisense.

Pero eso no es todo. También tiene la promoción de pago hasta en 12 meses in intereses pagando con tarjetas participantes.

O bien, puedes diferir el costo total en hasta 102 semanas con pagos chiquitos de $80 pesos pidiendo el Préstamo Elektra.

Además de la pantalla, Elektra tiene varios descuentos esta semana porque extendió El Mejor Fin, después de las ofertas del Buen Fin 2025. Tiene desde motos, pantallas, hasta muebles y más.

Así que, si tienes una lista de pendientes de compras para la casa, visita la tienda en línea o cualquier sucursal para ver las ofertas, pero sobre todo, si se adapta a tus necesidades.

Pero no tardes tanto, ya que estas ofertas terminan muy pronto.