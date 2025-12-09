Elektra remata a mitad de precio este colchón matrimonial y que es memory foam
Te quedarás con el ojo cuadrado cuando veas el precio final de esta oferta. Además, incluye almohada y bocina.
Hay un colchón matrimonial de la marca Dormez que está a mitad de precio en Elektra por tiempo limitado . Si estás buscando una opción cómoda para dormir más a gusto, entonces esta opción te va a encantar porque tiene memory foam.
¿Cómo es el colchón matrimonial que está en remate en Elektra?
El colchón matrimonial es del modelo Silvo Basic. De acuerdo con la descripción de la oferta, incluye una almohada y una bocina para equipar tu habitación.
Además, no te preocuparás por reemplazarlo pronto, ya que es duradero, cuenta con tela antiderrapante, sistema antibacterial, y está hecho con materiales duraderos gracias a su soporte medio y marco perimetral fabricado con acero de calibre 6.
Asimismo, evitarás girarlo a cada rato, pues ya tiene tecnología de última generación para que el desgaste sea uniforme. De cualquier modo, cuenta con garantía por 2 años.
¿Cuál es el precio del colchón matrimonial Dormez en Elektra?
El precio de todo este paquete es de solo $3,299 pesos. Elektra afirma que su precio original era de $6,500 pesos, así que ahora lo rebajó al 50% por tiempo limitado.
Pero eso no es todo. También puedes comprar el colchón con hasta 6 meses sin intereses o con el Préstamo Elektra, que permite pagarlo en abonos de 102 semanas de $58 pesitos.
Además de esta oferta en colchones, Elektra tiene rebajas en otras líneas de productos. Checa las pantallas, las motos y hasta los sofás , algunos de ellos están a mitad de precio.
Cómo elegir un buen colchón
Para elegir un buen colchón para ti, lo que debes considerar es tu posición para dormir, tu peso, altura y la firmeza que más te agrade. Por eso, expertos recomiendan que el truco más fácil para encontrar uno ideal es ir a la tienda y probarlos uno a uno, así encontrarás tu ideal. No olvides resolver tus dudas con cualquier asistente que esté disponible.