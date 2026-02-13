Belinda sorprende en España con tacos y mariachis ¿Qué fue lo qué hizo y cómo fue la reacción de su equipo de trabajo?

Orgullosa de sus raíces, Belinda sorprendió a la producción de “Carlota” con la presencia de mariachis los cuales hicieron bailar a todos los asistentes con sus interpretaciones , además, de sacarles risas cuando tocó el turno de cantar “El mono de alambre”.

Por su parte la mexicana aprovechó la presencia de los músicos para entonar “como quien pierde una estrella”, tema de Alejandro Fernández, asimismo, su compañero de reparto Miguel Ángel Silvestre destacó que la mexicana tiene un corazón de oro al llevarle a todo el equipo de la serie mariachis, tacos y su voz.

Es una mujer llena de magia con un corazón generoso. Que suerte poder conocerla y trabajar con ella, escribió el actor en sus redes sociales.

|captura pantalla miguelangelsilvestre

¿Por qué Belinda llevó mariachis a España?

Actualmente la artista se encuentra en España grabando una serie de la cual es protagonista junto con Miguel Ángel Silvestre y aunque ya lleva varios días trabajando allá fue este jueves que la cantante quiso consentir a todo el personal que esta fuera de escena pero que trabaja día a día en la producción cuidando cada detalle, de acuerdo con palabras de la interprete de "En el amor hay que perdonar", muchas veces cada uno vive en su mundo y se olvida de agradecer, por eso este día les llevó parte de la cultura mexicana como forma de agradecerles su cariño.

"Todos llegan horas antes de nosotros los actores por eso quería que estuviera toda la producción, por que yo sé todo el esfuerzo que cada uno de ustedes pone", reiteró Belinda con una gran sonrisa, asimismo siguió destacando todas las cualidades que tiene el equipo y previo a que entraran los mariachis reiteró que esta sorpresa es "nada más para agradecerles, quiero que sientan ese amor de regreso y esto es un pedacito de mi corazón y de México para ustedes", asimismo, reiteró que se siente muy feliz y acobijada.

¿De qué tratará la serie de Carlota donde Belinda es protagonista?

La serie que contará con 10 capítulos y en la que actualmente Belinda se encuentra grabando, esta bajo la dirección de Alejandro Bazzano, quien dirigió “La Casa De Papel” y Ana Lorena Pérez Ríos, quien trabajó en “Como agua para chocolate”, en este nuevo material los directores se enfocarán en la vida de Carlota de Habsburgo, emperatriz de México y pareja de Maximiliano.