Así puedes identificar qué accesorios usar dependiendo el tipo de peinado que lleves

Seguramente te ha pasado que, al momento de escoger accesorios para la parte inferior, no sepas cuál escoger, ya que algunos suelen ser cubiertos por el pelo que portamos, haciendo que no luzcan tanto como nosotros queremos.

Para que puedas identificar qué aretes te quedan mejor, te diremos cuáles deberías usar dependiendo del tipo de peinado que lleves. Toma nota de todos los consejos que te vamos a dar sobre moda.

¿Los pendientes deben combinar con tu cabello?

No forzosamente deben combinar con tu cabello, pero es lo recomendable para que puedan lucir tus accesorios, siendo un elemento importante al momento de crear nuestro outfit. Al momento de escoger los aretes que vayas a usar, debes considerar el tipo de peinado que vas a llevar para identificar las mejores opciones:

Cabello suelto: Opta por pendientes o aros que sean pequeños o medianos, con la principal finalidad de no sobrecargar tu rostro.

Peinados recogidos y altos: Emplea elementos largos y llamativos; el peinado te ayudará a lucirlo y visualmente van a alargar el rostro.

Pelo corto: Busca alternativas que sean aretes medianos o argollas; van a suavizar las líneas del rostro, además de darnos un aspecto más fresco.

Trenzas o estilos semirecogidos: Selecciona aquellos que tengan formas geométricas o con colores; le darán mayor personalidad a tu look.

¿Cómo elegir un collar adecuado para ti?

Otro de los accesorios que es importante escoger adecuadamente son los collares, usualmente para ese elemento no nos basamos en el tipo de peinado que tenemos, para ello va a depender en la blusa que vayamos a usar. Para identificar las mejores opciones te recomendamos hacer lo siguiente: