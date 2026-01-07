Los 5 peinados fáciles que podemos hacernos para la oficina

Cuando tenemos una melena mediana o larga, usualmente puede resultar complejo peinarnos, puesto que queremos lucir un aspecto elegante y al mismo tiempo juvenil. Por suerte, en la actualidad ya hay muchos peinados fáciles , los cuales pueden ayudarnos a lucir elegantes en un momento importante.

Si ya te aburriste del peinado de siempre, entonces quédate, porque te traemos 5 alternativas diferentes que te ayudarán a lucir bien en la oficina. Toma nota de todos los consejos que te vamos a dar a continuación.

¿Cómo peinarme para la oficina?

Cuando pensamos en peinados fáciles, siempre buscamos que sean estilos atractivos y cómodos para poder llevar a la oficina. Es así que te vamos a dar 5 alternativas diferentes para lucir juvenil y elegante al momento de acudir al trabajo:

Cola de caballo baja: Es una gran alternativa cuando no quieres lidiar con mechones sueltos en la nuca. Si lo quieres más ligero, puedes dejar algunos mechones en los lados. Apóyate de pasadores para aquellos pelos rebeldes.

Media coleta: Un estilo que nunca falla, en especial si no eres fan de llevar toda la melena recogida.

Chongo bajo: Si odias estar peleando con el pelo suelto, opta por un chongo bajo, una gran alternativa para sujetar toda tu melena.

Peinado de sirena: Es un estilo donde recogemos toda la melena con moños franceses; para ello vamos a necesitar pinzas especiales.

Mascada: La mascada puede convertirse en un accesorio versátil, ya sea que lo uses como una diadema o para sujetar una coleta. Debes tener una siempre en tu casa para cualquier ocasión.

¿Las coletas dañan el pelo?

Aunque las coletas son uno de los peinados fáciles para hacernos, hay que tener mucho cuidado, puesto que es usual que, al hacerlas con mucha fuerza y constantemente, puedan generarnos la temida alopecia por tracción, al contribuir negativamente a la caída del pelo.

Si te peinas con algún chongo, coleta o trenza para la oficina o en cualquier ocasión, procura hacerla con cuidado y no ejerzas mucha fuerza para evitar eso. O en su defecto, cambia el estilo por algo más ligero que no requiera de ligas intensas.