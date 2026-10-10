El universo animado de Disney y Pixar dio un giro completamente tecnológico con el estreno de Toy Story 5, introduciendo a un personaje que ha puesto de cabeza la habitación de Bonni: Lilypad. Conoce cómo hacer los mejores stickers de esta peculiar tableta inteligente con forma de rana.

Si tpu también quedaste fascinado con su diseño verde, sus enormes ojos y su interfaz interactiva, es momento de personalizar tus cosas. Al igual que las populares plantillas que se comparten en redes, prepara tu impresora y descarga estas 5 ideas de stickers de Lillypad para imprimir gratis.

Capítulo 2 - Antiguas Visiones: Poco a poco la Dra. Lucía ha retomado su día a día aunque hay cosas que no pueda entender

5 stickers de Lilypad para imprimir gratis para los amantes de Toy Story 5

Lilypad en pantalla de inicio con "Hi! Let's play!"

El diseño clásico que captura su primera aparición. Muestra la tableta rana con su brillante pantalla azul simulando sus aplicaciones principales como "El estanque" y un letrero digital de bienvenida. Es el sticker ideal para pegar justo en la tapa de tu propia tablet o laptop.

Lilypad en pantalla de inicio con “Hi! Let’s play!”|Gemini

Rostro Chibi de Lilypad con cámara oculta

Un sticker enfocado únicamente en la cabeza del personaje, resaltando sus icónicas patas de rana en las esquinas superiores, su gran sonrisa y sus curiosas fosas nasales, lugar exacto donde esconde su cámara y sensor de movimiento en la película.

Rostro Chibi de Lilypad con cámara oculta|Gemini

Modo siempre escuchando en efecto holográfico

Inspirad en su faceta más misteriosa dentro del firme, este diseño presenta a Lilypad con un halo de señal de Wi-Fi o códigos QR a su alrededor.

Modo siempre escuchando en efecto holográfico|Gemini

Lilypad interactiva estilo app de dibujo

Lilypad interactiva estilo app de dibujo|Gemini

Una ilustración que simula una pizarra mágica o juego interactivo colorear, tal como los sets de dibujo oficiales inspirados en el personaje. Viene con bordes simulados y lápices de colores digitales en los costados, perfecto para las portadas de tus cuadernos de dibujo.

El escuadrón de Bonni: Woody, Buzz y Lilypad

Para los fanáticos de la vieja escuela que aman ver cómo conviven los juguetes tradicionales con la tecnología. Este sticker grupal une a los líderes clásivos, Woody y Buzz Lightyear, posando junto a su nueva y pulida compañera digital.