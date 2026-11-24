El inicio de un nuevo año es la oportunidad perfecta para renovar tu imagen y apostar por un cambio de look que te haga sentir más segura y con mucho estilo. Si estás pensando en cambiar el color de tu cabello, las tendencias de tintes para 2027 llegan con propuestas que buscan aportar luminosidad, movimiento y naturalidad, sin dejar de lado los tonos más atrevidos para quienes desean transformar por completo su apariencia.

De acuerdo con las tendencias de coloración recopiladas por InStyle, los tonos de cabello que marcan la moda apuestan por una combinación de colores cálidos, reflejos luminosos y matices que ayudan a darle dimensión a la melena. Esta temporada, la clave está en elegir un tinte que armonice con tus facciones y tono de piel, pero que también refleje tu personalidad. Pero, ¿cómo saber cuál es el ideal para ti?

¿Qué tintes de cabello serán tendencia en 2027? Esto dicen los expertos

Las propuestas para el próximo año tienen algo en común: buscan que el cabello luzca saludable, con brillo y diferentes matices que le den una apariencia más abundante. Entre las opciones destacan los castaños profundos, los rubios cálidos y los cobrizos, que pueden adaptarse tanto a quienes prefieren los cambios discretos como a las personas que buscan una transformación más notoria.

1. Castaño chocolate: un clásico que seguirá conquistando

Si tienes el cabello oscuro y quieres renovar tu imagen sin alejarte demasiado de tu color natural, el castaño chocolate será una de las mejores alternativas para comenzar 2027. Este tinte destaca por sus matices profundos y cálidos, que aportan elegancia y hacen que la melena luzca mucho más brillante.

Tintes de cabello castaño chocolate y rubio miel. Tintes de cabello castaño chocolate y rubio miel. ((Especial/Canva))

2. Rubio miel: ilumina tu rostro con un cambio de look

Para quienes desean aclarar su melena, el rubio miel será uno de los tintes que vale la pena considerar durante 2027. Se trata de una tonalidad cálida que mezcla reflejos dorados y beige, creando un acabado luminoso que ayuda a darle movimiento al cabello.

También puedes pedirle a tu estilista que incorpore algunos reflejos alrededor del rostro para conseguir un efecto iluminador sin necesidad de teñir toda la melena.

De acuerdo con las tendencias de coloración que también destaca la revista Lecturas, los tonos con profundidad, brillo y matices favorecedores tendrán un papel importante durante el próximo año.

3. Cobre canela: el tono ideal para un cambio atrevido

Si quieres comenzar el año con una imagen diferente, el cobre canela puede convertirse en tu mejor aliado. Este tinte combina matices rojizos, cobrizos y marrones para conseguir un color cálido que destaca sin llegar a los tonos naranjas demasiado intensos.

Una de sus principales ventajas es que aporta personalidad y hace que el cabello tenga una apariencia llena de vida. Puedes llevarlo en toda la melena o combinarlo con reflejos más claros para crear profundidad. Es una opción especialmente atractiva para quienes disfrutan experimentar con su imagen y quieren alejarse de los tradicionales castaños y rubios.

4. Cherry Cola: el tinte para quienes aman los tonos oscuros

Otra de las propuestas que puedes considerar para 2027 es el Cherry Cola, una coloración que mezcla una base castaña oscura con reflejos rojizos y cereza. Su principal atractivo es que conserva la profundidad de los tonos morenos, pero incorpora destellos de color que se hacen más visibles cuando la luz toca el cabello.

Es una alternativa perfecta si quieres darle un giro a tu melena sin convertirte completamente en pelirroja. Además, puedes elegir qué tan intensos quieres los reflejos: desde un acabado discreto que apenas se perciba hasta uno más vibrante que se convierta en el protagonista de tu look.