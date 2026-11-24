Uno de los elementos que no puede faltar en Navidad son los bastones de caramelo por lo que tampoco puede quedar fuera de tus diseños de manicura. Es por esto que te vamos a mostrar los mejores estilos para lucir.

Estos diseños son ideales porque se adaptan a cualquier largo de uña y puedes lucir desde estampados tradicionales hasta estilos sutiles y elegantes. Las mejores variantes para lucir te las dejamos aquí.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con bastones?

El clásico de rayas diagonales

En este caso lo que debes hacer es cubrir totalmente una o dos uñas de acento con franjas rojas y blancas inclinadas para poder imitar la envoltura del dulce tradicional. Combina con el resto de las uñas esmaltadas en rojo intenso liso o blanco lechoso.

Manicura francesa invertida o en punta

La manicura francesa es un clásico atemporal, pero con el paso del tiempo se ha ido reinventando. En este caso el patrón de rayas rojas y blancas se concentra únicamente en el borde libre (la punta de la uña) sobre una base nude o rosada natural. Es ideal para uñas almendradas o cuadradas de largo medio.

Minimalista con micro-bastones

Coloca una base transparente, milky o nude, para dibujar sobre ella un pequeño bastón de caramelo en el centro o en una esquina de una sola de tus uñas.

Efecto suéter tejido (relieve 3D)

Puedes crear la textura de punto mediante el uso de polvo acrílico o gel constructor antes de curar en lámpara, junto a uñas decoradas con las rayas del bastón. La mezcla de acabados mate y brillantes aporta un estilo invernal y acogedor.

Remolino hipnótico (Peppermint Swirl)

Este es un diseño que se inspira en los caramelos redondos de menta, por lo que deberás trazar líneas curvas en espiral que van a partir desde el centro o del lateral de una uña. Procura alternar rojo, blanco y, opcionalmente, un toque de brillo.

Toques metálicos y dorados

Deberás incorporar líneas de esmalte dorado o foil metálico entre las franjas rojas y blancas. El contraste del oro transforma un diseño juguetón en una manicura sofisticada para cenas formales.

Acabado glaseado (Glazed Candy Cane)

Para ello tienes que aplicar polvo efecto espejo o perla sobre las rayas de caramelo para lograr un brillo iridiscente similar al glaseado de azúcar. Funciona especialmente bien sobre bases rosadas suaves o blancas.

Combinación con copos de nieve y glitter

Por último, tenemos este estilo en el cual se alternan las franjas de bastón con algunos detalles invernales como copos de nieve pintados a mano alzada y esmalte con destellos plateados o rojos, logrando una manicura festiva muy llamativa.