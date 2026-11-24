Vestir los pasillos, los recibidores y las zonas de paso es el secreto para que el espíritu decembrino se sienta en cada rincón del hogar. Sin embargo, adquirir guirnaldas artificiales frondosas en tiendas departamentales suele representar uno de los gastos más elevados de la temporada.

Por suerte, decorar la escalera y los marcos de puertas en Navidad de forma elegante es totalmente posible utilizando materiales económicos, follaje natural o elementos que ya tienes en casa.

Con un poco de creatividad, listones de tela, ramas frescas de pino o luces LED de baterías, puedes enmarcar estas estructuras arquitectónicas logrando un acabado acogedor y sofisticado.

5 formas de decorar la escalera y los marcos de puertas esta Navidad

Cascada de ramas naturales de pino op eucalipto con listones

Consigue varios ramilletes de pino nagtural, ciprés o eucalipto en mercados locales y únelos por los tallos utilizando alambre florar delgado o hilo de yute formando reamos ligeros.

Guirnalda artesanal de rodajas de naranja deshidratada y canela

Corta dos o tres naranjas en rodajas muy finas, sécalas en el horno a temperatura baja durante dos horas y ensártalas con ayuda de una aguja gruesa e hilo de yute o cordón de algodón, intercalando astillas de canela entera y hojas secas de laurel.

5 formas de decorar la escalera y los marcos de puertas esta Navidad 5 formas de decorar la escalera y los marcos de puertas esta Navidad

Cadenas de papel plisado o estrellas minimalistas

Recorta tiras de cartulina blanco hueso, dorado mate o papel kraft para armar cadenas de eslabones tradicionales, o bien corta decenas de estrellas pequeñas y únelas pasando una costura recta por el centro con hilo resistente.

Ramilletes individuales con esferas sobrantes y moños grandes

Agrupa tres o cuatro esferas navideñas que te hayan sobrado del árbol, átalas juntas por los casquillos con un cordón firme y corona el racimo con un moño grande de tela escocesa o lino crudo.

5 formas de decorar la escalera y los marcos de puertas esta Navidad 5 formas de decorar la escalera y los marcos de puertas esta Navidad

Enredadera luminosa con series de luces LED y tul o organza

Envuelve el barandal o el contorno del marco de la puerta con una tira larga de tela de tul blanco, gasa o cinta ancha de organza en tono champán formando ondas holgadas, y entrelaza en su interior una serie de luces LED cálidas de alambre de cobre.