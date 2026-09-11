Batalla Colosal | Exatlón México | Programa 39 | 20 diciembre 2023

PRIMER ENFRENTAMIENTO | POR LA MEDALLA FEMENIL | MAREMAGNUM

En este primer enfrentamiento se jugó por la medalla femenil a eliminación directa en Exatlón México, donde solo una atleta podría ganar la medalla para poderla usar cuando tenga que competir en el duelo de eliminación. El orden fue por sorteo y jugaron en el circuito Maremagnum, una vez llegando a línea de tiro cada atleta tuvo que derribar 3 tótems con pelotas de corcho.

Paulette recordó a su papá en el día de su cumpleaños y dedicó algunas palabras a su papá que la veía desde el cielo y también le recordó a todos sus compañeros el poder hablar las cosas y solucionar todo con familiares.

Tristemente en la carrera de Diana contra Lili, la atleta roja cayó mal en la rampa y sufrió una fuerte lesión por la que tendrían que trasladarla al hospital.

Durante la ceremonia de la Batalla Colosal de Exatlon México, Rosique bromeó y dijo que el cabello de Daniel Corral era intocable, ya que lo que habían hecho con Diego Balleza y Heliud Pulido había sido un atentado.

Entrando al juego, la Máxima Autoridad puso en juego el Autobús Fiesta donde los atletas disfrutarán de una gran fiesta con comida y bebidas para relajarse.

Los azules triunfaron en esta batalla de Exatlón México.

