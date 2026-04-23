Exatlón México | Batalla por La Audiencia |Batalla por la Audiencia al rojo vivo: equipos lo dan todo por su gente
Cada equipo dejó alma y corazón para conquistar la victoria y recompensar a quienes los apoyan.
La emoción se hizo presente en Exatlón México con una intensa Batalla por la Audiencia, donde ambos equipos demostraron su entrega total en cada circuito. Con la mirada puesta en la victoria, los atletas lucharon no solo por el triunfo, sino por brindar una recompensa especial a la gente que los sigue y apoya día a día.