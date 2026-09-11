Batalla Colosal | Exatlón México | Programa 45 | 27 diciembre 2023

La Batalla Colosal se llevó a cabo en el circuito del circo, una pista llena de obstáculos, agua y burbujas en Exatlón México.

Rosique puso en juego un pequeño viaje en las afueras de la competencia en República Dominicana a un parque de aventuras de Punta Cana, así que los atletas lo dieron todo para poder ganar y despejarse.

En esta ocasión el equipo azul triunfó sobre sus rivales los rojos en Exatlón México.

