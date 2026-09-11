Liliana no se guardó nada sobre Andrea en Exatlón México

Tras perder la Villa 360, Liliana Andrés y Javier discuten sobre la falta de trabajo en equipo entre los azules; Liliana dice que Andrea pasa más tiempo con las escarlatas y cree que las rojas estarían abusando de su nobleza.

Mientras los rojos celebran la actuación de Heber, Lizli se muestra estresada y Javi cree que la atleta celeste se está castigando de más en Exatlón México.

