Liliana no se guardó nada sobre Andrea en Exatlón México
Liliana, Andrés y Javier discuten sobre la falta de trabajo en equipo entre los azules; Liliana dice que Andrea pasa más tiempo con las rojas en Exatlón México.
Tras perder la Villa 360, Liliana Andrés y Javier discuten sobre la falta de trabajo en equipo entre los azules; Liliana dice que Andrea pasa más tiempo con las escarlatas y cree que las rojas estarían abusando de su nobleza.
Mientras los rojos celebran la actuación de Heber, Lizli se muestra estresada y Javi cree que la atleta celeste se está castigando de más en Exatlón México.