Paulette enfurece con Mati por desmeritarla en Exatlón México

"¿Por qué desmeritan mi trabajo, mi esfuerzo?, dijo Paulette Gallardo visiblemente molesta con Mati Álvarez luego de que la atleta roja diera por perdido su punto aún cuando no pasaba a competir en Exatlón México.

Paulette mencionó que Heliud trató de manejarlo diferente pero ella está segura que no debe callarse algo que realmente la afecta ni ser hipócrita, mientras que Mati debe de cuidar lo que dice.