Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada comienza el 2026 con drama, estrategia y circuitos al límite

El primer programa de Exatlón México en 2026 estuvo cargado de contrastes, con ambos equipos celebrando la llegada del nuevo año de forma colosal, pero también enfrentando presión, frustración y decisiones estratégicas que marcaron el arranque de la temporada, ya que mientras los azules sumaron victorias importantes, los rojos lucharon contra la adversidad, apostando a la resiliencia, la fortaleza emocional y el apoyo de su gente en batallas clave.