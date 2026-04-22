Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Batalla Colosal de infarto! Rojos y Azules lo dejaron TODO por la recompensa

Sin duda, vivimos una de las Batallas Colosales más fuertes de la temporada, donde tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul se entregaron al máximo en un circuito lleno de exigencia, velocidad y precisión. Cada punto se peleó con intensidad y la recompensa en juego elevó aún más la presión, sacando lo mejor de cada atleta.