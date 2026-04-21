Exatlón México | Batalla por La Medalla | ¡Evelyn se queda con la Medalla Femenil en una batalla de infarto!
Cada segundo contó y Evelyn lo dejó TODO para llevarse la victoria.
En una competencia llena de tensión y adrenalina, Evelyn demostró su fuerza y determinación al conquistar la medalla femenil en una batalla donde cada minuto fue decisivo. Con un desempeño impecable y una mentalidad de acero, superó cada obstáculo en los circuitos, dejando claro que es una de las rivales más fuertes de la temporada.