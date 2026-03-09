Exatlón México | Batalla por La Ventaja |“Controla tu entorno”: Rosique sacude a todos y anuncia ventaja clave en la semana 24
Antonio Rosique lanza un fuerte mensaje a los atletas de Exatlón México y anuncia una ventaja que podría cambiar el rumbo de la semana 24.
Antonio Rosique recibió a los 8 rojos y 8 azules con un mensaje contundente en Exatlón México: controlar el entorno será clave para sobrevivir. Además, anunció que los hombres comenzarán a luchar por su permanencia, mientras una ventaja especial entra en juego y podría cambiar el panorama de la semana 24.