Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | La novena temporada vive un cierre dramático por La Villa 360 con empate y tiro decisivo
Una recuperación inesperada del Equipo Azul llevó la batalla por La Villa 360 a un empate que se resolvió con un tiro final de máxima tensión.
Las escuadras de Exatlón México protagonizaron un duelo cerrado por La Villa 360, donde una sorprendente recuperación del Equipo Azul igualó el marcador y obligó a definir la competencia con un tiro final, un momento intenso que mantuvo a los espectadores al filo de la butaca por lo dramático del desenlace.