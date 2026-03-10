“Todos creemos en ti”: Jazmín motiva a Benyamin en uno de los momentos más emotivos de Exatlón México
Jazmín se acerca a Benyamin en un momento emotivo para recordarle que todo el equipo confía en él.
En Exatlón México, Jazmín protagonizó un momento emotivo al acercarse a Benyamin para hablar sobre la frustración que siente tras fallar algunos tiros. La atleta le recordó que todo el equipo cree en su talento, mientras que el joven competidor admitió que debe aprender a dejar atrás los errores y fortalecer su confianza.