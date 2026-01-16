Humberto entra en crisis en Exatlón México y lanza advertencia: “También puedo perder”

Humberto atraviesa un momento de crisis en Exatlón México, donde su actitud ha comenzado a afectar el rendimiento de todo el equipo, y sin rodeos reconoció que no siempre puede ganar, lanzando una frase que resonó con fuerza: “Están acostumbrados a que siempre gane, pero también puedo perder”, dejando al descubierto la presión y el desgaste que vive en una etapa clave de la competencia.