Exatlón México | Draft | “Una oportunidad no es un regalo”: El mensaje de Rosique que sacude la novena temporada

Antonio Rosique recibió a los atletas de la novena temporada con un mensaje contundente al advertir que una oportunidad no es un regalo, sino una prueba del universo para saber quién está listo, dando paso a los primeros 120 días de temporada regular y al anuncio del Draft Varonil, una apuesta que busca nuevas energías para marcar el futuro de Exatlón México.