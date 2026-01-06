Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | “La resistencia ha comenzado”: Rosique eleva la presión dentro de la novena temporada
La competencia cruza un punto de quiebre cuando Rosique anuncia el inicio de la etapa de resistencia y la llegada de un nuevo refuerzo.
En el día 100 de competencia, Rosique dio inicio a los Duelos de los Enigmas, advirtiendo que Exatlón México ha entrado oficialmente en la etapa de la resistencia, donde el desgaste físico y mental ya es evidente en los atletas, además de anunciar la llegada de un nuevo refuerzo que buscará cambiar el rumbo del Equipo Rojo y reavivar la lucha dentro de la temporada.