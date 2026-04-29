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Exatlón México | Batalla Colosal | La última Batalla Colosal se vive al límite por una recompensa muy esperada

Boliche y cine están en juego, y ambos equipos lo dejan todo en los circuitos.

La última Batalla Colosal se vivió con intensidad total, con ambos equipos entregándose al máximo en cada circuito. La motivación era clara: ganar una de las recompensas más esperadas de la temporada. Disfrutar de una tarde de boliche y cine se convirtió en el objetivo principal, elevando la competencia y haciendo que cada punto fuera decisivo en esta emocionante jornada.

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