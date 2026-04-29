Exatlón México | Batalla Colosal | La última Batalla Colosal se vive al límite por una recompensa muy esperada

La última Batalla Colosal se vivió con intensidad total, con ambos equipos entregándose al máximo en cada circuito. La motivación era clara: ganar una de las recompensas más esperadas de la temporada. Disfrutar de una tarde de boliche y cine se convirtió en el objetivo principal, elevando la competencia y haciendo que cada punto fuera decisivo en esta emocionante jornada.