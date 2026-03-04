El Otro Lado de Los Realities | ¿Jazmín hizo bien en gozar a Natali? La discusión explota en Exatlón México
La polémica se encendió en El Otro Lado de los Realities con el debate sobre Jazmín y Natali, el enfrentamiento entre Diana, Chicken y Chacorta, y la incógnita sobre si la final de Exatlón México será Roja, Azul o mixta.
