“Vamos por más”: Evelyn emociona tras ganar su segunda medalla en Exatlón México

Evelyn celebró su segunda medalla femenil en Exatlón México visiblemente emocionada, agradeciendo a la familia Azul por el apoyo constante y dedicando este logro a su papá, asegurando que siempre está presente en su vida, mientras confesó sentirse feliz y cómoda en la temporada, fluyendo, evolucionando y dejando claro que esta presea es solo una muestra de que va por más.