Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Rojos llegan bastante confiados a la tercera Batalla por la Supervivencia mientras que los Azules, se ven un poco temerosos
Los Rojos quieren salvar sobre todas las cosas a Benyamin Saracho y a César Villaluz del Duelo de Eliminación en la semana 24 de la novena temporada de Exatlón México
La semana 24 de la novena temporada de Exatlón México terminará hoy domingo 15 de marzo de 2026, sin embargo, quienes llegan a la tercera Batalla por la Supervivencia muy confiados son los Rojos, y uno de sus objetivos es mandar a Koke Guerrero a la Pugna Máxima, aunque saben que podría ganar y que es muy peligroso, confían en que todo pueda pasar.
Te puede interesar: Exatlón México: Mario Mono Osuna se quiebra por esta TRISTE razón